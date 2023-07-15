Россиянам объяснили, как себя вести в случае возгорания электросамоката
Россиянам рассказали, что делать, если загорелся электросамокат. Загоревшийся при движении электросамоката литий-ионный аккумулятор лучше всего тушить водой, а заряжать батарею — в прохладном месте, советует МЧС России.
Россиянам рассказали, что делать, если загорелся электросамокат. Загоревшийся при движении электросамоката литий-ионный аккумулятор лучше всего тушить водой, а заряжать батарею — в прохладном месте, советует МЧС России.
По данным ведомства, в процессе эксплуатации электросамокатов повреждение литий-ионных аккумуляторов может спровоцировать возгорание.
«Потушить такой огонь можно лишь одним способом — полностью погрузить батарею в воду», — сообщается в
Спасатели рекомендуют все время контролировать процесс зарядки электросамоката.
Это следует делать в прохладном месте, так как отвод тепла поможет предупредить перегрев батареи.