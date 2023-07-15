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Протаранившая 15 машин фура под Москвой попала на видео
Момент ДТП с фурой, которая протаранила 15 машин под Москвой, попал на камеру наблюдения. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Момент ДТП с фурой, которая протаранила 15 машин под Москвой, попал на камеру наблюдения. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Авария произошла на 20-м километре Можайского шоссе, трех человек госпитализировали. На кадрах видно, что в ряд автомобилей врезалась ехавшая сзади фура, после чего все автомобили столкнулись «паровозиком».

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, в субботу, 15 июля, около 15:35 на автодороге М1 «Беларусь» водитель Scania при попытке торможения наехал на несколько попутных автомобилей. Повреждения получили 14 легковушек.