На ремонтируемом участке Первомайского проспекта установили знаки и ограждения
МУП РМПТС отчиталось о начале второго этапа ремонта на Первомайском проспекте.
МУП РМПТС отчиталось о начале второго этапа капитального ремонта магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте.
«Информация на 15 июля. Установили вагончик, знаки и ограждения. Отфрезеровали асфальтобетонное покрытие — 250 метров», — сообщается в группе предприятия.
Напомним, с 23:00 14 июля до 24:00 16 августа закрыто движение частного транспорта от дома № 25 (Военный госпиталь) до дома № 17 (Дом общественных организаций) по Первомайскому проспекту.