На Кубани в ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом погибли три человека

В Брюховецком районе Краснодарского края на автодороге Краснодар — Ейск столкнулись рейсовый автобус и зерновоз. Пострадали 14 человек, погибли трое, трех человек спасли.

В Брюховецком районе Краснодарского края на автодороге Краснодар — Ейск столкнулись рейсовый автобус и зерновоз. Пострадали 14 человек, погибли трое, трех человек спасли, деблокировав их из транспортного средства, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла утром 15 июля. По предварительным данным регионального ГУ МВД, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу. На момент ДТП в микроавтобусе находились 39 пассажиров, из них 9 детей.

Ранее сообщалось о двух погибших пассажирах автобуса и десяти госпитализированных.