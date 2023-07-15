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Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный 14 июля в Москве, рассказал «Известиям» о своем самочувствии.

Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный 14 июля в Москве, рассказал «Известиям» о своем самочувствии.

По его словам, он сейчас постепенно приходит в себя, а его госпитализация произошла из-за проблем с пищеварением.

«Я еще в больничке пока. Выписывать будут через недельку, еще процедуры», — отметил Дроздов.

Напомним, Николая Дроздова положили в одну из московских клиник.