Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный 14 июля в Москве, рассказал «Известиям» о своем самочувствии.
Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный 14 июля в Москве, рассказал «Известиям» о своем самочувствии.
По его словам, он сейчас постепенно приходит в себя, а его госпитализация произошла из-за проблем с пищеварением.
«Я еще в больничке пока. Выписывать будут через недельку, еще процедуры», — отметил Дроздов.
Напомним, Николая Дроздова положили в одну из московских клиник.