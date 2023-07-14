В суде снова рассмотрят дело об убийстве рязанского бизнесмена Громова

В суде снова рассмотрят дело об убийстве рязанского бизнесмена Громова. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, 39-летнего владельца крупной транспортной компании Рязани Алексея Громова расстреляли в упор в сентябре 2019 года. Тело нашли в его же автомобиле по дороге на Спасск.

После этого полиция задержала пятерых подозреваемых. Позже трех человек — исполнителя убийства и его помощников — осудили: убийце дали 14 лет колонии, остальным по 11 и 12 лет.

По версии следствия заказчиков убийства стал бывший компаньон убитого Александр Рогачев. Суд присяжных признал его невиновным. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.