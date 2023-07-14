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В Ставропольском крае двухлетний ребенок насмерть отравился таблетками от давления

В Ставропольском крае двухлетний ребенок насмерть отравился таблетками от давления. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

Инцидент произошел в городе Михайловске. Мать с ребенком были дома. Когда женщина ушла в другую комнату, двухлетняя девочка взяла с полки шкафа таблетки для снижения артериального давления и съела. У ребенка случился приступ. Мать сразу вызвала скорую.

Девочка скончалась спустя два дня в реанимации.

Отмечается, что на 32-летнюю женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Проводится проверка. Расследование продолжается.

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю.