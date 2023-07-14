В Рязанской области женился 90-летний мужчина

В Рязанской области женился 90-летний мужчина. Об этом сообщила глава ГУ ЗАГС по региону Елена Сорокина.

«Кстати, кто там отчаялся в свои неполные 69 найти вторую половинку? Самому опытному рязанскому жениху в 2023 исполнилось 90! А самой степенной невесте — 76! Поистине, возраст — это всего лишь цифры», — отметила Сорокина.

По ее словам, всего в 2023 году заключено 2818 браков.

Средний возраст невесты в Рязанской области составляет 31,7 года. Жениха — 33,9 года.