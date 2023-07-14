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В Рязанской области с 17 июля изменится маршрут некоторых пригородных поездов

В Рязанской области с 17 июля изменится маршрут некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Изменение связано с проведением ремонтно-путевых работ на нескольких участках МЖД в Рязанской и Московской областях.

В Рязанской области работы будут проводить на двух перегонах: Рыбное-Блок-пост 204 км (17 июля с 09.00 до 12.00) и Ряжск-1-Кораблино (17-18 июля, 20-21 июля и 24 июля с 11.00 до 13ю30). В указанные дни электропоезд № 6305 Ряжск-1-Рязань-2 будет отправляться и прибывать на 47 минут позже штатного расписания. В Московской области на перегоне Бронницы-Виноградово (с 17 июля по 4 августа по будням с 09.20 до 17.20) железнодорожники проведут полный цикл работ по капремонту 1-го главного пути: демонтаж старой рельсошпальной решётки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути. В общей сложности запланировано уложить 5,7 километра бесстыкового пути, что позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов. На период работ движение поездов организуют по соседним путям.

В связи с работами будут внесены корректировки в расписание поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рязань-2, Рыбное, Голутвин и Москва-пассажирская-Казанская. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, а некоторые электрички выведут из расписания.