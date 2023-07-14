В Рязанской области осудили пенсионера за наезд на пешехода на рынке

В Рязанской области осудили пенсионера за наезд на пешехода на рынке. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2022 года 68-летний мужчина ехал по территории рынка в Сасове на автомобиле с прицепом. Он не увидел женщину-пешехода, которая стояла у прилавка с продуктами и наехал на нее.

Женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно на четыре года. Также пенсионера лишили прав на два года и восемь месяцев. За моральную компенсацию с него взыскали 350 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.