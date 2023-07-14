В Рязанской области мужчину осудили за приобретение и хранение марихуаны

В Рязанской области мужчину осудили за приобретение и хранение марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2022 года мужчина нелегально, без цели сбыта купил каннабис в крупном размере. Затем он хранил его в помещении фермы.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Они нашли наркотики и изъяли.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Суд признал его виновным. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили три года три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Помимо этого, на период испытательного срока на осужденного возложили исполнение определенных обязанностей.