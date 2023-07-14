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В Рязанской области 15 июля ожидается дождь и до +23 градусов

В Рязанской области 15 июля ожидается дождь и до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 15 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +18, +23 градуса.