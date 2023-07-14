В Рязанской области 15 июля ожидается дождь и до +23 градусов
В Рязанской области 15 июля ожидается дождь и до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 15 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +18, +23 градуса.