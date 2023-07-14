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В Рязани прошло заседание Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения

На прошлой неделе состоялось заседание общественного совета при минздраве Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной областной организации Профсоюза работников здравоохранения России.

Заседания провела руководитель рязанской организации Профсоюза Наталья Шамбазова. Она обсудила с медиками изменения в существующее положение об общественном совете и утверждения плана заседаний во втором полугодии.

Отмечается, что основной функцией Профсоюза является экспертная работа и оценка законодательных инициатив региона в сфере здравоохранения. Своей деятельностью совет отстаивает защиту прав и законных интересов граждан, работников медицинских организаций, прав общественных организаций и проводит анализ документов, касающихся деятельности регионального министерства здравоохранения.

Председателем совета с 2019 года является Наталья Шамбазова, а сам совет сформирован из представителей общественных объединений, членов экспертных советов при областном Правительстве и членов профессиональных ассоциаций.

До конца 2023 года совет предполагает проанализировать работу общественных организаций по защите прав пациентов в Рязанской области и подвести промежуточные итоги реализации постановления Правительства Рязанской области об установлении дополнительных мер социальной поддержки медицинских работников. План работы предполагает также и представление публичного отчета о работе Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ по защите социально-трудовых прав работников отрасли.

«На заседаниях совета будут также освещаться и результаты деятельности тех организаций, представители которых являются его членами, поскольку каждая из этих организаций выполняет огромную общественную работу», — заключила Наталья Шамбазова.