В Рязани на проект для строительства моста-дублера выделили 394,5 млн рублей

В Рязани на разработку проекта для строительства моста-дублера выделили 394,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области выделила 394 млн 494 тысячи 759 рублей. Подрядчик разработает проектную документацию и выполнит проектно-изыскательские работы для строительства мостового перехода через реку Ока от автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Рязанском районе Рязанской области.

В документации также указано, что длина моста через Оку составит 1316 метров и через Быстрец — 71 метр. Кроме того, расчетная скорость движения на мосту будет 80-100 км в час, предусмотрят четыре автобусные остановки и шумозащитные экраны.

Работы планируется выполнить до 30 сентября 2024 года. Строительство самого моста начнется в 2024 году и закончится в 2027.