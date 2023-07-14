В Новомичуринске мужчину подозревают в нанесении ножевых ранений гостю
В Новомичуринске мужчину подозревают в нанесении ножевых ранений гостю. Об этом пишет ИД «Пресса».
Инцидент произошел 3 июля. По предварительным данным, под утро нетрезвому хозяину надоел собутыльник. Он стал выпроваживать его, но тот не уходил. Тогда хозяин несколько раз ударил гостя ножом.
«Пострадавший обратился в приемный покой наутро. Его госпитализировали. Состояние тяжелое», — рассказала главврач Новомичуринской районной больницы Наталья Черницына.
Полиция проводит расследование, подозреваемому может грозить до 10 лет.