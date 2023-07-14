В Москве мужчина избил продавца и украл пиво
В Москве мужчина избил продавца и украл пиво. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации источника, мужчина пришел в магазин и попросил продать ему алкоголь. Сотрудница супермаркета отказала ему. Тогда покупатель ударил женщину по лицу и по спине. Однако кассирша дала сдачи обидчику и пошла за телефоном, чтобы вызвать полицию.
Воспользовавшись моментом, мужчина взял три бутылки пива и бросился бежать. Однако после он решил вернуть похищенное. Тут его задержали правоохранители. Проводится проверка.