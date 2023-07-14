В Клепиковском районе произошло ДТП
В Клепиковском районе произошло ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».
Авария произошла 14 июля в 8.10 примерно на 467-м километре автодороги «Золотое кольцо», между Малиновкой и Рябиновкой.
По предварительной информации, водитель Kia Sorento не учел дорожно-метеорологические условия, превысил скорость. На крутом повороте машина съехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась.
В аварии пострадала 32-летняя пассажирка. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводят проверку.