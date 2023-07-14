Умер режиссер-аниматор Сергей Серегин
Умер режиссер-аниматор Сергей Серегин. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.
Серегин был режиссером полнометражных мультфильмов «День рождения Алисы», «Тайна Сухаревой башни», а также короткометражки «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени», «Белолобый».
Помимо этого, режиссер основал фестиваль «Жар-птица», проходящий в Новосибирске. Также он был вдохновителем сайта «Аниматор.ру».
Сергею Серегину было 56 лет.