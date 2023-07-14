Семьям погибших строителей фортификационных сооружений в приграничных областях выплатят пять млн рублей
Глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому семьи работников, которые возводят фортификационные сооружения* на приграничных территориях России, в случае их гибели или ранения получат миллионные выплаты. Документ
Если строитель погибнет при выполнении своей работы, то семьи получат пять миллионов рублей. Отмечается, что деньги будут предоставлять не только в результате быстрой кончины, но и в том случае, если человек умер в течение года со дня ранения.
Такая мера поддержки действует в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
* Фортификационные сооружения — постройка для размещения военной техники.