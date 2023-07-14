Семьям погибших строителей фортификационных сооружений в приграничных областях выплатят пять млн рублей

Глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому семьи работников, которые возводят фортификационные сооружения* на приграничных территориях России, в случае их гибели или ранения получат миллионные выплаты. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Если строитель погибнет при выполнении своей работы, то семьи получат пять миллионов рублей. Отмечается, что деньги будут предоставлять не только в результате быстрой кончины, но и в том случае, если человек умер в течение года со дня ранения.

Такая мера поддержки действует в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

* Фортификационные сооружения — постройка для размещения военной техники.