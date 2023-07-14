Сараевские приставы разыскивают мужчину, который задолжал более 600 тысяч по алиментам

Сараевские приставы разыскивают мужчину, который задолжал более 600 тысяч по алиментам. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сараевские приставы разыскивают Загорского Виктора, 1988 года рождения. Мужчина прописан в селе Мордово Сараевского района, но по месту регистрации не проживает.

Загорский не выплачивает деньги на содержание троих несовершеннолетних детей. Сумма долга по алиментам составляет более 600 тысяч рублей.

Приставы обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины сообщить по телефону 8 (49148) 3-18-25.