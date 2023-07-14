Рязанские полицейские остановили пьяного водителя, лишенного водительских прав

Рязанские полицейские остановили пьяного водителя, лишенного водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД

Ночью, 14 июля, во время патрулирования, полицейские заметили на улице Скоморошинской автомобиль Chevrolet Cruze, который неуверенно двигался по проезжей части, а при виде полицейской машины резко свернул в один из дворов.

Оперативники поехали следом и остановили автомобиль. В беседе с 43-летним неработающим жителем Рязани полицейские обратили на исходящий от него запах алкоголя и нарушение речи. На место были вызваны сотрудники Госавтоинспекции.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения рязанец отказался. В его отношении составлен административный протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ.

Отмечается, что в январе 2023 года за аналогичное правонарушение постановлением суда мужчина был лишен права управления транспортными средствами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.