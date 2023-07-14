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Рязанца осудили за убийство знакомого из-за нежелания возвращать долг

Рязанца осудили за убийство знакомого из-за нежелания возвращать долг. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденный занял у приятеля 40 000 рублей. Через какое-то время мужчина потребовал вернуть долг. Из-за того, что у подсудимого не было возможности вернуть всю сумму между приятеля произошла ссора, в ходе которой подсудимый сначала ударил своего друга кулаком в лицо, когда тот упал на землю, мужчина взял из багажника автомобиля металлическую арматуру, нанес ей удары потерпевшему по голове. Мужчина скончался на месте происшествия.

Далее, осужденный погрузил тело жертвы на заднее сиденье автомобиля и отвез его в лесопосадку, где и оставил.

Мужчину осудили на 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.