Путин: ЧВК «Вагнер» не существует
Глава государства Владимир Путин рассказал журналисту «Коммерсанта» подробности встречи с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет издание 13 июля.
На встрече Путин предложил бойцам «Вагнера» вступить в ряды армии России, на что Пригожин отказался.
На вопрос журналиста «Можно ли предполагать, что ЧВК сохранится как боевая единица?», путин ответил, что ее не существует.
«ЧВК „Вагнер“ не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — сообщил Путин.