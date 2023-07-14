Приложение «Мегафона» пропало из Google Play

Приложение «Мегафона» пропало из Google Play. Об этом пишет РИА новости.

Отмечается, что в App Store и Galaxy Store оно по-прежнему доступно.

Это может быть связано с санкциями ЕС. Которые ввели 25 февраля против «Мегафона». До этого меры ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают «никаких действительно вредных ограничений». В конце мая «Мегафон» подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил их введение.

UPD:

В пресс-службе компании прокомментировали ситуацию:

«Действительно приложение МегаФона недоступно для скачивания в Google play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг.

Абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других сторах — AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте МегаФона»

Фото: медиабанк РИА Новости.