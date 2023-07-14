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Премьер Венгрии заявил, что конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США

Премьер Венгрии заявил, что конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США. Об этом пишет РИА Новости.

«Если США захотят, „мир наступит завтра утром“, но почему у Штатов нет желания — это вопрос», — заявил Виктор Орбан.

Он считает, что Украина потеряла суверенитет.

Также политик заявил, что если бы конфликт удалось прекратить, а санкции «исчезли», то «существенная часть экономических бед Европы в ту же минуту были бы вылечены».

Фото: медиабанк РИА Новости.