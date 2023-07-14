Полиция устанавливает личность мужчины, погибшего под колесами маршрутки в Дягилеве. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 13 июля, примерно в 0:40, в Рязани, вблизи дома № 33-а на улице Центральной. 57-летний рязанец, управляя автобусом ПАЗ совершил наезд на лежавшего на проезжей части неустановленного мужчину (на вид 50 лет, плотного телосложения. Волосы короткие, темные, имеет залысину. Одет: джинсовая куртка, черные спортивные штаны, серая майка, серые кроссовки).
В результате происшествия мужчина скончался на месте ДТП.
Если вы обладаете какой-либо информацией о погибшем, просим сообщить об этом в дежурную часть Отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области по телефонам: 29-74-54 или 29-74-64.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.