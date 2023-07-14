Партия ЕР поможет школьникам подготовиться к новому учебному году

По сообщению сайта «Единой России», детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Отмечается, что особое внимание уделят детям участников СВО и тем, кто проживает в присоединенных регионах (Луганская, Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области).

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. „Единая Россия“ организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдёт в штабах общественной поддержки „Единой России“», — сообщила федеральный координатор партпроекта « Новая школа », первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что в прошлом году в новых регионах более 40 тысяч школьников получили рюкзаки со всем необходимым.

«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые „Единая Россия“ открыла вместе с фондом „Ридовка помогает!“ в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры», — рассказал Александр Сидякин.

Также Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонтам зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий — они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», — рассказала она.

Члены рязанского отделения партии «Единая Россия» не остались в стороне. Они также уже на протяжении нескольких лет проводят эту акцию.

«В Рязанской области уже не первый год в преддверии нового учебного года проводится акция „Собери ребенка в школу“, инициированная активистами партии „Единая Россия“. Ежегодно помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году партия оказала поддержку школьникам новых регионов. В этом году сбор канцелярских товаров, основных школьных принадлежностей, продукции для творчества и уроков труда будет идти на базе Штаба общественной поддержки», — сказала руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.