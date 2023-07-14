Партия «Единая Россия» выдвинула список кандидатов в депутаты Рязанской городской Думы
Партия «Единая Россия» выдвинула список кандидатов в депутаты Рязанской городской Думы. Как сообщается на сайте партии, список возглавили ректор РязГМУ Роман Калинин, заместитель председателя Комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО, Анна Иванова, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова.
Список кандидатов от «Единой России» в одномандатных округах на выборах в Рязанскую гордуму:
- № 1 Роман Худяков
- № 2 Михаил Белькевич
- № 3 Сергей Ерëмин
- № 4 Олег Смирнов
- № 5 Сергей Самарский
- № 6 Татьяна Климова
- № 7 Татьяна Чинкова
- № 8 Виталий Трубицын
- № 9 Светлана Попова
- № 10 Светлана Варнакова
- № 11 Сергей Караев
- № 12 Сергей Фомин
- № 13 Татьяна Панфилова
- № 14 Елена Акимкина
- № 15 Галина Трушина
- № 16 Денис Рябых
- № 17 Олег Шишов
- № 18 Павел Аверин
- № 19 Александр Сидоров
- № 20 Александр Чайка.
Список кандидатов по
Напомним, выборы в Рязанскую гордуму пройдут 10 сентября.