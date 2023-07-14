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Партия «Единая Россия» выдвинула список кандидатов в депутаты Рязанской городской Думы

Партия «Единая Россия» выдвинула список кандидатов в депутаты Рязанской городской Думы. Как сообщается на сайте партии, список возглавили ректор РязГМУ Роман Калинин, заместитель председателя Комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО, Анна Иванова, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова.

Список кандидатов от «Единой России» в одномандатных округах на выборах в Рязанскую гордуму:

  • № 1 Роман Худяков
  • № 2 Михаил Белькевич
  • № 3 Сергей Ерëмин
  • № 4 Олег Смирнов
  • № 5 Сергей Самарский
  • № 6 Татьяна Климова
  • № 7 Татьяна Чинкова
  • № 8 Виталий Трубицын
  • № 9 Светлана Попова
  • № 10 Светлана Варнакова
  • № 11 Сергей Караев
  • № 12 Сергей Фомин
  • № 13 Татьяна Панфилова
  • № 14 Елена Акимкина
  • № 15 Галина Трушина
  • № 16 Денис Рябых
  • № 17 Олег Шишов
  • № 18 Павел Аверин
  • № 19 Александр Сидоров
  • № 20 Александр Чайка.

Список кандидатов по единому избирательному округу.

Напомним, выборы в Рязанскую гордуму пройдут 10 сентября.