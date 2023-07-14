На Урале сотрудник «Росатома» погиб при взрыве емкости с обедненным гексафтридом урана
На Урале сотрудник «Росатома» погиб при взрыве емкости с обедненным гексафтридом урана. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, авария произошла рано утром на Уральском Электрохимическом комбинате. При перезарядке емкости произошел выброс обедненного гексафторида урана. 65-летний сотрудник предприятия получил травму головы не совместимую с жизнью.
Цех полностью эвакуировали, проводится демеркуризация. Радиационный фон в норме.