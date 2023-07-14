На семи улицах Рязани с 17 июля отключат горячую воду
На семи улицах Рязани с 17 июля отключат горячую воду. Об этом сообщает сайт мэрии.
С 17 по 21 июля горячей воды не будет по адресам:
- улица Гагарина, дома № 16 (детский сад № 123), № 11;
- улица 1-й проезд Гагарина, дом и№ 12;
- улица Кудрявцева, дом № 50;
- улица Татарская, дома № 7 корпус 1, № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 17.
Также с 17 по 28 июля подачу ресурса отключат по адресам:
- улица Интернациональная, дома № 15-в (детская стоматологическая поликлиника), № 27 (школа № 69), № 5-а, № 5-б, № 5-в, № 5-г, № 5-е, № 10-а, № 11-а, № 11-б, № 1-в, № 11-а корпус 1, 2, № 13-а, № 13-б, № 13-в, № 13-г, № 15-а, № 15-б, № 15-в, № 16-а, № 16-б, № 16-в, № 22-а, № 24, № 24 корпус 1, № 25, № 25 корпус 1, № 26, № 26 корпус 1, № 27, № 27 корпус 2, № 27 корпус 3, № 27 корпус 4;
- улица Бирюзова, дома № 29-а (детский сад № 153), № 31-а (детский сад № 158), № 29, № 29 корпус 1, № 30, № 30 корпус 1, № 31, № 31 корпус 1;
- улица Станкозаводская, дома № 32, № 32 корпус 1, 32 корпус 2.
Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.