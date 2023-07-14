Малков подписал два соглашения с компаниями-производителями средств защиты растений

В пятницу, 14 июля, во время агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области-2023» губернатор Павел Малков подписал два соглашения, направленных на развитие агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что рамках заключенных соглашений правительство Рязанской области будет сотрудничать с ООО «Шанс Трейд» и АО «Фирма «Август». Предполагается взаимодействие в части развития АПК, в том числе в обеспечении потребностей сельхозтоваропроизводителей региона средствами защиты растений.

Губернатор отметил, что применение средств защиты растений сейчас — неотъемлемая часть успешной работы в сельском хозяйстве, поэтому данному направлению уделяется большое внимание в регионе.

«Будем развивать сотрудничество с ведущими предприятиями. Сейчас некоторые компании ушли с рынка России, и другие активно занимают их ниши. Хорошо, что такие возможности есть. Разговаривали с аграриями, они пользуются этой продукцией, считают ее высококачественной. Производители также наладили контакты с нашим профильным вузом и реализуют совместные программы. Очень важно, чтобы был стык науки, производства, сельского хозяйства, реального потребителя — все это должно было связано в единую систему», — сказал он.

Также губернатор посетил церемонию презентации первого в России доильного зала параллельного типа отечественного производства. Современный комплекс «Дельта» разработан и изготовлен рязанской компанией ООО «Ракета».

Малков подчеркнул, что это значительный шаг в направлении импортозамещения, который Рязанская область сделала первой.

«Доильный зал спроектирован на основе лучших технологий, образцов, которые раньше поставлялись из-за рубежа. Но при этом с учётом российской специфики, реальных потребностей наших производителей. Это полностью готовый к серийному производству продукт», — отметил он.

Уточняется, что во время церемонии подписали первый контракт на поставку и установку доильного зала параллельного типа «Дельта» в сельхозпредприятия Рязанской области — колхоз имени Ленина Касимовского района.