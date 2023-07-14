Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
17°
Сбт, 15
19°
Вск, 16
24°
ЦБ USD 90.12 -0.06 15/07
ЦБ EUR 101.2 0.52 15/07
Нал. USD 88.16 / 92.1 14/07 15:50
Нал. EUR 98.5 / 100.87 14/07 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
2 675
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
7 765
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
12 586
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
11 697
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Малков подписал два соглашения с компаниями-производителями средств защиты растений

В пятницу, 14 июля, во время агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области-2023» губернатор Павел Малков подписал два соглашения, направленных на развитие агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что рамках заключенных соглашений правительство Рязанской области будет сотрудничать с ООО «Шанс Трейд» и АО «Фирма «Август». Предполагается взаимодействие в части развития АПК, в том числе в обеспечении потребностей сельхозтоваропроизводителей региона средствами защиты растений.

Губернатор отметил, что применение средств защиты растений сейчас — неотъемлемая часть успешной работы в сельском хозяйстве, поэтому данному направлению уделяется большое внимание в регионе.

«Будем развивать сотрудничество с ведущими предприятиями. Сейчас некоторые компании ушли с рынка России, и другие активно занимают их ниши. Хорошо, что такие возможности есть. Разговаривали с аграриями, они пользуются этой продукцией, считают ее высококачественной. Производители также наладили контакты с нашим профильным вузом и реализуют совместные программы. Очень важно, чтобы был стык науки, производства, сельского хозяйства, реального потребителя — все это должно было связано в единую систему», — сказал он.

Также губернатор посетил церемонию презентации первого в России доильного зала параллельного типа отечественного производства. Современный комплекс «Дельта» разработан и изготовлен рязанской компанией ООО «Ракета».

Малков подчеркнул, что это значительный шаг в направлении импортозамещения, который Рязанская область сделала первой.

«Доильный зал спроектирован на основе лучших технологий, образцов, которые раньше поставлялись из-за рубежа. Но при этом с учётом российской специфики, реальных потребностей наших производителей. Это полностью готовый к серийному производству продукт», — отметил он.

Уточняется, что во время церемонии подписали первый контракт на поставку и установку доильного зала параллельного типа «Дельта» в сельхозпредприятия Рязанской области — колхоз имени Ленина Касимовского района.