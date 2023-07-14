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«Фабрика процессов» продолжает выявлять лучших «бережливцев» региона

В Рязанской области проходит региональный турнир «Фабрика процессов». Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

Свои знания и навыки в области продемонстрировали представители компании «Бизнес-идея». Менеджер по запуску новых товаров Кристина Логонова рассказала, что участие в «Фабрике процессов» позволило ей и ее коллегам увидеть скрытые проблемы, которые встречаются в производственных процессах.

«Для нас было удивлением, на сколько можно увеличить показатели компании и повысить качество готового товара. Во время турнира наш коллектив сплотился, что позволило решать появившиеся задачи быстрее и эффективнее. Это значит, что и в рабочей обстановке мы справимся с любыми трудностями. Рекомендую всем предприятиям пройти обучение на «Фабрике процессов», — отметила Логонова.

Отмечается, что серия корпоративных турниров по «Фабрике процессов» проходит по двум направлениям: «Профессиональная ФП» на 15-18 человек и «Экспертная ФП» на 7 человек. Участники выстраивают процесс сборки пульта управления регулятора давления газа. По условиям необходимо обеспечить выпуск изделий требуемого качества без брака, при этом добившись максимальной прибыли при минимальной себестоимости.

Соревнования завершатся 1 сентября. Подать заявку на участие можно на адрес: k. pismennyy@agency62.ru. Подробности — по телефону 8 (4912) 600-513.