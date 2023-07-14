Экс-губернатор Николай Любимов отказался комментировать задержание Грекова и Петиной

Сенатор от Рязанской области, экс-губернатор Николай Любимов отказался комментировать информацию о задержании бывшего вице-губернатора Игоря Грекова и экс-сенатора Ирины Петиной. Об этом сообщает «Вид Сбоку».

"Не могу прокомментировать, обращайтесь в следственные органы, и все", — сказал Любимов.

Также Любимов не стал отвечать на вопрос: поддерживал ли он связь с Грековым и Петиной после отъезда из Рязанской области.

Отметим, что Игорь Греков был вице-губернатором с 2017 по 2021 годы, когда губернатором был Николай Любимов. Ирина Петина работала в должности заместителя министра здравоохранения Рязанской области с 2011 по 2020 годы. Затем по 2022 год она была сенатором от губернатора региона.

Ранее сообщалось о том, что Грекова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Отметим, что дело связано с закупкой медоборудования, по которому также проходит экс-сенатор Ирина Петина.

Известно, что Петину уже отправили в СИЗО до 9 сентября, а меру пресечения для Грекова суд изберет 14 июля. В ночь с 13 на 14 июля он провел в ИВС.