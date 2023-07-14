Двоих мужчин привлекут к ответственности за выращивание конопли в Рязанской области

В Рыбновском районе полицейские задержали 35-летнего жителя Подмосковья, который организовал плантацию конопли недалеко от села Ивашково. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

На одном из участков полицейские обнаружили и изъяли 247 кустов конопли. Их масса в высушенном состоянии составила 23 грамма.

Кроме этого, в Касимове оперативники провели обыск у 42-летнего безработного местного жителя и изъяли у него 22 растения конопли.

В результате в отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 УК (Незаконное культивирование растений в крупном размере, содержащих наркотические средства).

Также сотрудники выявили два места, где растет конопля — 40 квадратных метров в Михайловском районе и 35 квадратных метров в Ряжском районе. Отмечается, что очаги ликвидированы.