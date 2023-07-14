Дания передала Украине шесть беспилотников для обнаружения мин

Дания передала Украине шесть беспилотников для обнаружения мин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Министерство обороны Дании в рамках пакета помощи Украине предоставило шесть беспилотников для обнаружения мин», — приводит РИА Новости слова Резникова.

Уточняется, что такие беспилотники предназначены для нетехнического осмотра местности на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов.

Также отмечается, что в конце июня власти Дании выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 190 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США передали Украине кассетные боеприпасы.