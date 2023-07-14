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Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков провел ночь в изоляторе

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков провел ночь в изоляторе в Хамбушево, пишет Telegram-канал «Рязинформбюро».

Напомним, что Грекова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). 14 июля суд изберет ему меру пресечения.

Отметим, что дело связано с закупкой медоборудования, по которому также проходит экс-сенатор Ирина Петина. Ее направили в СИЗО до 9 сентября.

Фото: «Новая газета"-Рязань