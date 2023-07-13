ВСУ при обстреле деревни в Курской области повредили газовую трубу
ВСУ при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области повредили газовую трубу. Об этом
Отмечается, что также повреждены несколько домов.
«Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали 4 прилёта. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в 2 домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы», — пишет губернатор Курской области.
Старовойт заявил, что всем собственникам поврежденных домов помогут. Также он уточнил, что специалисты заменят газовую трубу сразу после того, как «это будет безопасно».
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта.