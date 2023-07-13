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ВСУ при обстреле деревни в Курской области повредили газовую трубу

ВСУ при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области повредили газовую трубу. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Отмечается, что также повреждены несколько домов.

«Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали 4 прилёта. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в 2 домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы», — пишет губернатор Курской области.

Старовойт заявил, что всем собственникам поврежденных домов помогут. Также он уточнил, что специалисты заменят газовую трубу сразу после того, как «это будет безопасно».

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта.