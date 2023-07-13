В Ставропольском крае мужчина утонул в не предназначенной для купания речке

В Ставропольском крае мужчина утонул в не предназначенной для купания речке. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

Инцидент произошел в станице Георгиевской на Теплой речке.

«Трое товарищей решили отдохнуть у воды. И ничего не предвещало беды, пока один из друзей не пропал. Дома мужчина также не появился, что насторожило родственников. Не дождавшись его, они забили тревогу и обратились за помощью к спасателям в поисках пропавшего», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия приехали спасатели. На поиски пропавшего ушло полтора часа. Тело погибшего нашли в километре от берега, где изначально отдыхали мужчины. Уточняется, что оно было на поверхности реки.

Фото: ПАСС Ставропольского края.