В Старожиловском районе отремонтируют райбольницу, Дом культуры и возведут пристройку к школе

Губернатор Павел Малков 12 июля посетил Старожиловский район, где побывал в учреждениях соцсферы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Малков ознакомился с работой Старожиловской районной больницы, где сейчас ведется установка нового лифта. Параллельно идет ремонт в терапевтическом отделении. Губернатор отметил, что работы будут продолжены — поэтапно их проведут и на других этажах, входной группе, фасаде, кровле.

Кроме этого, в больнице появилось новое оборудование: накануне поставлен новый аппарат УЗИ. В этом году в учреждение должен поступить маммограф, а в ближайшем будущем — рентген-аппарат.

«Постоянно будут изменения к лучшему. Очень важно, чтобы всегда было системное развитие, чтобы не стояли на месте. Это позволит вывести оказание медицинской помощи на более высокий уровень», — подчеркнул Павел Малков.

Кроме этого, губернатор посетил среднюю школу поселка Рязанские сады. Там он обсудил с руководством строительство пристройки, в которой разместят пищеблок, так как количество учеников в этой школе ежегодно увеличивается.

«Полноценный пищеблок нужен. Без него очень тяжело. Проблема давняя, ей уже много лет. Дал поручение актуализировать проект, и в следующем году будем выделять деньги и строить», — сказал Павел Малков.

Отмечается, что качество обучения в школе высокое, учебное заведение оснащено современным оборудованием. Недавно школа получила новый автобус.

Также глава региона побывал в Хрущевском сельском Доме культуры. Малков заверил, что средства на приоритетные ремонтные работы выделят в конце текущего-начале следующего года. В дальнейшем для проведения капитального ремонта будет подготовлена проектно-сметная документация и подана заявка на федеральный конкурс.