В Саратовской области толпа подростков до смерти забила мужчину за отказ дать сигарету
В Саратовской области толпа подростков до смерти забила мужчину за отказ дать сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
По данным канала, 39-летний мужчина возвращался домой от друзей. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет, увидев мужчину, попросили сигарету, на что тот отказал. Тогда мальчики напали на мужчину и около часа били его руками и ногами.
Пострадавшему удалось скрыться в подъезде, но один из подростков толкнул его в спину. Он упал, ударился головой и потерял сознание. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице.