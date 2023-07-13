В Рязанской области задержали иностранца, перевозившего оптовую партию героина

В Рязанской области задержали иностранца, перевозившего оптовую партию героина. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Сотрудники УНК УМВД получили информацию, что в Рязань из Москвы на такси должен приехать наркокурьер. Они подготовили операцию по его задержанию. Когда преступник приехал в Рязанскую область, по дороге он решил зайти в один из магазинов Рыбного. В этот момент его остановили полицейские.

При личном досмотре в рюкзаке иностранца обнаружили упаковку со свертками, в которых содержалось порошкообразное вещество. В результате исследования выяснилось, что изъятое является героином общей массой 152 грамма.

Предварительно установлено, что 27-летний гражданин одной из стран Средней Азии жил в Москве и работал курьером на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Мужчина привозил ранее в Рязань героин, при этом с целью конспирации он использовал разные виды транспорта. Однако в итоге его деятельность пресекли полицейские.

Дополнительно в Рязани оперативники изъяли в присутствии задержанного ранее сделанную им закладку с двумя граммами героина.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину заключили под стражу.