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В Рязанской области сотрудник полиции оказал первую помощь пострадавшему в ДТП человеку

В Рязанской области на 17 километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин 39-летний местный житель, управляя грузовым автомобилем «Шангси», по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением 48-летнего жителя Шиловского района.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД УМВД России по Рязанской области. Сотрудники полиции обнаружили, что водитель автомобиля «Шангси» получил травмы: ушиб мягких тканей головы и рассечение мягких тканей руки. Мужчине требовалась медицинская помощь.

Тогда старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Арлашин воспользовался специальной медицинской укладкой, поставленной в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», которая имеется в каждом патрульном автомобиле Госавтоинспекции. Страж правопорядка, чтобы не допустить осложнений, перевязал раны, остановив кровотечение. Вскоре на место происшествия прибыл автомобиль скорой помощи, после чего водителю была оказана медицинская помощь.