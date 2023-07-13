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В Рязанской области осудили убийц таксиста

В Рязанской области осудили убийц таксиста. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Следствие и суд установили, что осенью 2021 года в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении таксиста. Через несколько часов обнаружили автомобиль пропавшего. Следственно-оперативным путем установлено, что 17 ноября 2021 года при выполнении заказа на таксиста напали. После этого мужчину привязали к дереву в лесу. Однако водитель смог освободиться. Заметив это, один из злоумышленников решил убить его, ударив мужчину ножом более 15 раз. После этого преступники с похищенным имуществом скрылись с места преступления. Впоследствии они бросили машину на одной из улиц Рязани.

Таксист от полученных травм умер.

Личностей причастных к преступлениям установили в короткие сроки. Ими оказались два жителя Нижегородской области 1988 и 1996 годов рождения. Одного задержали в Рязанской области, другого — на территории Тамбовской области. В зависимости от роли их признали виновными в разбое (часть 2 статья 162 УК РФ), убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (пункт «а» часть 2 статья 166 УК РФ) и краже (пункт «г» часть 3 статья 158 УК РФ).

Старшего из подсудимых признали виновным в убийстве водителя. Его осудили на 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Его сообщника приговорили к шести годами семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.