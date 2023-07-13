В Рязани скончался хирург Дмитрий Селиверстов

В Рязани скончался хирург с 35-летним стажем, кандидат медицинских наук Дмитрий Селиверстов. Об этом сообщается в группе БСМП.

Дмитрий Селиверстов учился в Рязанском государственном медицинском университете имени Павлова.

В 2002—2003 годах он работал главным хирургом Рязанской области. Он организовал службу гнойной хирургии в районах региона.

Более двадцати лет он работал в Областной клинической больнице — до марта 2020 года он возглавлял отделение гнойной хирургии ОКБ.

Последние три года жизни он трудился в больнице скорой медицинской помощи, в гнойном хирургическом отделении.

«Своими знаниями выдающийся хирург щедро делился с молодыми коллегами, работая сперва ассистентом кафедры факультетской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии, а затем доцентом кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО РязГМУ имени академика Павлова», — сообщается в группе.

Отметим, что Селиверстов является одним из основателей лапароскопической хирургии в Рязанской области.