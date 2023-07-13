В Рязани полицейские помогли найти семилетнего мальчика

В Рязани полицейские помогли найти семилетнего мальчика. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел утром в среду, 12 июля.

В полицию поступила информация о пропаже мальчика, живущего в Московском районе Рязани. Около 6:00 ребенок вышел во двор с самокатом и домой не вернулся. Полицейские приступили к его поискам. Ориентировку передали всем наружным патрулям.

Около 16:30 патрульные, проезжая недалеко от 3-го Борковского карьера, заметили мальчика на самокате. Он подходил по ориентировке. Правоохранители подошли к ребенку и спросили, что он делать один в таком месте. Мальчик пояснил, что потерялся — ездил по городу, не зная, как попасть домой.

Ребенка доставили отдел полиции и передали взрослым членам семьи. Установлено, что в отношении него не совершали никаких противоправных действий. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.