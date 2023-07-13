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В Рязани изменили режим работы светофоров на Первомайском проспекте

В Рязани изменили режим работы светофоров на Первомайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Работа светофоров изменилась из-за того, что на проспекте будет постоянно действовать выделенная полоса для общественного транспорта. В конце июля на участках планируют нанести разметку. Помимо этого, с 15 июля начнется второй этап ремонта теплотрассы.

Отмечается, что для того, чтобы обеспечить пропускную способность улицы Вокзальной и Первомайского проспекта, приоритетное движение для автомобилей установили на улице Вокзальной, поскольку Первомайский проспект перегружен.

Для перераспределения транспортных потоков на улицу Вокзальную при движении со стороны остановки «Дом художника» сделали поворот с двух полос направо на улицу Вокзальную. Со стороны Московского шоссе организовали поворот налево на улицу Вокзальную с двух полос. В мэрии уточнили, что заторы на Московском шоссе и Первомайском проспекте возникают из-за того, что многие водители едут прямо по привычке.

Центру организации дорожного движения поручили постоянно вести мониторинг дорожной ситуации. Водителям нужно учитывать режим работы светофоров и предписания дорожных знаков при планировании маршрутов движения.