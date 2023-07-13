В Кораблинском районе Малков поручил незамедлительно привести в порядок местный ДК

В четверг, 13 июля, во время рабочей поездки в Кораблинский район губернатор Павел Малков поручил незамедлительно привести в порядок местный ДК. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Отмечается, что он поручил заняться подготовительными вопросами и провести на объекте работы первоочередного характера. Для обследования здания привлечена экспертная организация.

«Когда в подвале стоит вода, когда ее каждый день откачивают — это требует принятия незамедлительных мер, и я уже дал соответствующие поручения. Параллельно готовим проектно-сметную документацию на ремонт всего Дома культуры и будем заявлять его на конкурс для получения федерального финансирования. Но экстренные вещи сделаем уже в ближайшем будущем», — подчеркнул Малков.

Губернатор ознакомился с работой Дома детского творчества. Малков поручил провести работы по улучшению системы вентиляции и предусмотреть кондиционирование в актовом зале.

Кроме того, он побывал в Пехлецкой средней школе имени В.В. Соловова, где по его поручению, данному во время прошлой поездки в район, сделали капитальный ремонт второго этажа и кровли.

«Видя экстренную ситуацию, сразу приняли решение выделить средства из резервного фонда. Сейчас кровля полностью заменена и сделан ремонт во всех пострадавших помещениях. Благодарю коллег, которые оперативно организовали работу и сделали все на высоком уровне. Дети теперь смогут учиться в хороших комфортных условиях», — сказал он. Уточняется, что Малков обсудил планы дальнейших работ в учреждении.

Также во время рабочей поездки в Кораблинский район губернатор Павел Малков вручил ключи от квартиры студентке Московской академии Следственного комитета Российской Федерации Карине Ширяевой.

Жилье предоставлено в рамках закона Рязанской области о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас такая работа в районе ведется по плану, очередь отсутствует.