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В Госдуме предложили наделить семьи с двумя детьми статусом многодетных

В Госдуме предложили наделить семьи с двумя детьми статусом многодетных. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой официальный документ.

По словам издания, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил такое обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Автор инициативы утверждает, что в России относительно низкое количество семей с тремя или более детьми. Многие родители не хотят иметь более двух детей из-за опасений, связанных с финансовыми сложностями.

«В этой связи, учитывая низкий суммарный коэффициент рождаемости и низкое количество семей с тремя и более детьми, представляется целесообразным и справедливым закрепить в федеральном законодательстве, что многодетная семья — это семья с двумя и более несовершеннолетними детьми», — приводит ТАСС слова депутата.

Даванков считает, что это позволит расширить меры поддержки многодетных семей и поспособствует популяризации идеи многодетности среди россиян.