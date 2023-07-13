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Уровень закредитованности рязанцев вырос до 45%

Уровень закредитованности в Рязанской области вырос до 45%. Об этом рассказали эксперты проекта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ. Они обновили карту кредитной и сберегательной активности домохозяйств России. В прошлом году уровень закредитованности рязанцев составлял 37%.

Средняя кредитная задолженность домохозяйства в Рязанской области составила 377 682 рубля при среднегодовом доходе 838 627 рублей. Размер среднего домохозяйства — 2,4 человека.

По мнению экспертов, рост уровня закредитованности свидетельствует, что банки оперативно реагируют на стабилизацию экономики. По словам главы регионального блока проекта «За права заемщиков» Галактиона Кучаева, позитивная тенденция рынка кредитования приближается к мировой. Вместе с тем, беспокойство у него вызвало то, что кредитная активность опережает рост доходов.

В 2023 году самые закредитованные жители в Республике Тыва (115%) и Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртской Республике (56%) и Московской области (55%).

Самый низкий уровень закредитованности в Ингушетии (15%), Чечне (14%) и Дагестане (13%), а также в Севастополе (9%) и в Крыму (8%).

Среднероссийский уровень просроченной задолженности остался на прежнем уровне — 4,0%. При этом общий размер просроченной задолженности в I квартале немного вырос — с 1 079,0 млрд рублей до 1 113,2 млрд рублей. А средний размер просроченного кредита увеличился до 20 404 рубля.

Напомним, в банковской практике принято считать, что доля расходов домохозяйств на обслуживание кредитов не должна превышать 50% получаемых зарплат.