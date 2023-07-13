Турчак: заявление командующего 58-й армией Попова было непубличным

Сенатор Андрей Турчак обвинил депутата Андрея Гурулева в создании «политического шоу» из обращения генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По словам Турчака, обращение было непубличным и было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. Его публикация, отмечает сенатор, останется на совести Гурулева.

«То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики», — написал Турчак.

Напомним, депутат Андрей Гурулев распространил аудиозапись, в которой командующий 58-й армией Иван Попов заявил об отстранении от службы. В Минобороны заявление генерала не комментировали.